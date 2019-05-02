وزير العدل الأمريكي يدافع عن قراره تبرئة ترامب من تهمة عرقلة العدالة

دافع وزير العدل الأمريكي وليام بار يوم الأربعاء عن قراره تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عرقلة العدالة، وهي تهمة جنائية تتعلق بإعاقة التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واشنطن — سبوتنيك. وانتقد بار، الذي يتعرض لضغوط من الديمقراطيين، مولر لعدم توصله بصفة شخصية إلى نتيجة بشأن تلك القضية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich نائبة سابقة لوزير العدل: ترامب أفلت من الاتهام في تحقيق مولر لأنه الرئيس

وفي أول شهادة له أمام الكونغرس منذ نشر نسخة مختصرة من تقرير مولر في 18 أبريل/ نيسان، نفى بار أيضا اتهامات مولر بأنه لم يعرض نتائج تقريره بشكل كامل.

وبحسب وكالة رويترز، قال بار خلال الشهادة "لا أعتقد بأن الحكومة كان أمامها قضية يمكن نظرها أمام القضاء". واستمرت الجلسة أربع ساعات. وبار الذي عينه ترامب هو أكبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

واتهم ديمقراطيون بار بأنه يحاول حماية الرئيس الجمهوري. ودافع بار عن الطريقة التي تعامل بها مع صدور التقرير وعن اختصارات وزارة العدل لأجزاء منه حماية لمعلومات حساسة وعن استنتاجه النهائي بأن ترامب لم يعرقل العدالة.

وفي أحيان أخرى بدا بار وكأنه يلتمس الأعذار لترامب أو يبرر سلوكه تجاه تحقيق مولر، مؤكدا أن الدوافع لدى الرئيس لم تصل إلى حد محاولة تعطيل التحقيق.