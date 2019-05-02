لجنة بريطانية توصي بالتخلص من السيارات التي تعمل بالوقود وتقليل استهلاك اللحوم

كشف تقرير للجنة تغير المناخ البريطانية، اليوم الخميس، إن على بريطانيا الالتزام بهدف للتخلص نهائيا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وهو ما قد يتطلب التخلص تدريجيا من السيارات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035 على الأقل وخفض استهلاك البريطانيين للحوم الأبقار والأغنام بنسبة 20 بالمئة.

ويأتي التقرير، الذي كلفت الحكومة اللجنة به العام الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي نظمتها جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ، والتي نفذت حملة عصيان مدني سلمي بهدف وقف ما تسميها أزمة مناخ عالمية، حسب وكالة "رويترز".

© Photo / youtube/Guido Fawkes تعيين وزيرة التنمية الدولية بيني موردوت وزيرا لدفاع بريطانيا خلفا لويليامسون

وقال تقرير لجنة تغير المناخ "بمقدور المملكة المتحدة إنهاء مشاركتها في الاحتباس الحراري العالمي في غضون 30 عاما بوضع هدف جديد طموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 (بناء على مستويات عام 1999)".

وأضافت اللجنة أن الهدف الجديد يمكن تحقيقه بالتكنولوجيا الموجودة ولكن يمكن الوفاء به فقط إذا شددت الحكومة السياسات المتعلقة بالمناخ.

وقال التقرير إن هدفا حاليا للتخلص من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2040 سيجيء متأخرا للغاية وسيكون بحاجة لتحقيقه قبل ذلك الموعد ليكون بحلول عام 2035 على الأقل أو عام 2030 إذا أمكن.

ولدى بريطانيا هدف لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 80 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1999 بحلول عام 2050، لكن نشطاء في مجال تغير المناخ يقولون إن هذا ليس كافيا للوفاء بتعهدات معلنة بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ الذي تم التوصل إليه عام 2015، والذي يهدف لكبح زيادة الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية.