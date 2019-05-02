سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة 7 مرات بدونباس

© AP Photo / Vadim Ghirda سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 5 مرات خلال 24 ساعة

لوهانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لـ"سبوتنيك": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 7 مرات باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم، وأسلحة مركبة على عربات مدرعة ، وقاذفات قنابل يدوية ومدافع عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، كالينوفو وكالينوفكا وفرونزي وزولوتوي- 5 ونيجني لوزوفوي و نقطة التفتيش "ستانيتسا لوغانسكايا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.