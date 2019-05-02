أول تعليق من طهران على إنقاذ ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي

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أول تعليق من طهران على إنقاذ ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي

يتبع…