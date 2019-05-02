خوفا من أعمال إرهابية... الكنسية الكاثوليكية في سريلانكا تلغي قداس الأحد

رفضت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا إقامة قداس الأحد في عدد من الكنائس ابتداء من 5 مايو الجاري، خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة.

وقال المتحدث باسم أبرشية العاصمة كولومبو، إيدموند تيلاكارانتي، أن الكنيسة لم تضع بعد موعدا لاستئناف خدمات صلوات يوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة "أدا ديرينا".

يذكر أن مطران كولومبو الكاردينال مالكولم راندجيت، قد أعلن الثلاثاء الماضي، استئناف أول صلوات الأحد في كنائس منفصلة في الجزيرة ابتداء من الـ5 من الشهر الجاري.

وكان من المفترض ألاّ يكون بإمكان المصلين منذ الآن أن يحملوا حقائب معهم إلى الكنائس، وذلك لأسباب أمنية. كما أفاد المطران بإنشاء ما يسمى بـ "لجان اليقظة" الخاصة في الكنائس التي سيشرف أعضاؤها على الأمن. أما زوار الكنائس من غير المصلين فسيتعين عليهم عرض بطاقات الهوية عند الدخول إليها.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، أدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، الأسبوع الماضي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التفجيرات التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.