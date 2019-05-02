البرلمان الليبي يبدأ أولى جلساته برئاسة أكبر أعضاءه سنا

انطلقت، اليوم الخميس، أولى الجلسات لنواب ليبيين في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الليبي الموالي للبرلمان مع قوات حكومة الوفاق الوطني المتواجدة في العاصمة.

وبحسب مراسلة سبوتنيك، "بدأت جلسة البرلمان الليبي أعمالها في طرابلس للمرة الأولى برئاسة النائب الصادق الكحيلي، أكبر الأعضاء سنا".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، سابقا، بأن "الجلسة، والتي تحمل عنوان "تصحيح المسار"، ستعقد وسط تكتم شديد عن تفاصيل عدد النواب وأسمائهم، ووسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت قوات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق الطرق المؤدية نحو قاعة انعقاد الجلسة في منطقة قصور الضيافة بالعاصمة".

هذا وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من الشهر الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

جدير بالذكر أنه بعد الحملة العسكرية على طرابلس قرر عدد من نواب المنطقة الغربية عقد جلسات موازية في طرابلس بحضورهم. كما يذكر أن إجمالي عدد نواب المنطقة الغربية يتراوح بين 60 إلى 80 نائبا من أصل 200 هم أعضاء المجلس.