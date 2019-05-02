الرئيس التركي يكشف عن مكائد متتالية تستهدف إخضاع تركيا في الآونة الأخيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين في تركيا.

وأضاف أردوغان بحسب وكالة الأناضول، أن "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع تركيا سياسيا واقتصاديا".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع #تركيا سياسيًا واقتصاديًا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 2, 2019

وتابع "مصممون بالتأكيد على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا"، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تدل على دخول تركيا مجددًا في المنحى التصاعدي.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع #تركيا سياسيًا واقتصاديًا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 2, 2019

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "حيدنا خلال الأيام الثلاثة الماضية 170 إرهابيا وأوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من تنظيم (ي ب ك) في إزمير".

#عاجل |#أردوغان: حيدنا خلال الأيام الثلاثين الأخيرة أكثر من 170 إرهابيا، وأوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من "ي ب ك" الإرهابي في إزمير — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 2, 2019

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم الخميس، أن قواتها المرابطة في مناطق عملية درع الفرات بسوريا، قصفت مواقع إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" في مدينة تل رفعت بريف محافظة حلب.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن القصف جاء ردّا على هجمات استفزازية قام بها إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" ضد القوات التركية المتمركزة في مناطق درع الفرات.

وأضافت الوزارة أن الرد التركي جاء عبر المدفعيات والدبابات المتمركزة في مناطق درع الفرات.

ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب عان 2016، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم "درع الفرات".

وإستهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.