جاسوس في قبضة الولايات المتحدة يعمل لصالح الصين

تمكنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، من القبض على موظف لديها اكتشافته يعمل بالتجسس لصالح الصين.

ونقلت صحيفة " غازيتا " الروسية بيان صحفي نشرته وزارة العدل الأمريكية أن المتهم بالتجسس كان يخطط لتسليم الصين معلومات متعلقة بالدفاع الوطني الأمريكي.

وأضاف البيان أن المتهم يدعى شين لي انتقل من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ عام 2007 حيث تم تجنيده مقابل 100 ألف دولار من قبل جاسوسين صينيين اثنين.

وسيتم إعلان الحكم في هذه القضية في 23 من أغسطس/آب المقبل. ويواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.