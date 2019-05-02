أردوغان: تم اعتقال 12 شخصا من وحدات حماية الشعب الكردية في ولاية إزمير

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس أن تركيا نجحت باعتقال 12 شخصا تابعين لوحدات حماية الشعب الكردية في مدينة إزمير غربي البلاد.

© Sputnik . Bassel Shurtouh وزير الدفاع التركي: هدفنا في شرق سوريا هو ضمان أمن الحدود والتخلص من وحدات حماية الشعب الكردية و"داعش"

ونقلت وكالة " الخبر " التركية تصريح الرئيس التركي​ الذي قال إن "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع ​تركيا​ سياسيا واقتصاديا".

وأضاف قائلا "جميع المؤشرات تدل على دخولنا مجددا في المنحى التصاعدي". وتابع قائلا "حيدنا خلال الأيام الثلاثين الأخيرة أكثر من 170 إرهابيا، وأوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية في إزمير".

وأكد أردوغان ان تركيا مصممة على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافها، وسيتصدى شخصيا لكل من يختلق العراقيل أمام المستثمرين المحليين والدوليين في تركيا.