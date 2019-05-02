بعد دعوة جميع القوات للتأهب للحرب... جنرال إيراني: سنمرغ أنفهم في الخليج

أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد حبيب الله سياري، أن بلاده ستقف في وجه أي تهديد أو أطماع للأعداء.

وشدد سياري، اليوم الخميس، على أن "الخليج الفارسي يحظي بأهمية بالغة لدرجة أن دول العالم تحرص على الوجود فيه إلا أن التاريخ أثبت أننا سنقف دوما بوجه أطماع الأعداء" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وقال إن "اسم الخليج الفارسي سيبقى خليجا فارسيا ونمرغ أنف الأعداء، وكلما تمتعت دولة بمكانة أكبر كلما شعر شعبها بمزيد من الفخر والاقتدار".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi قائد الجيش الإيراني يطالب جميع الوحدات برفع جاهزيتها و"كأنها في ليلة الهجوم"

واعتبر سياري القوة العسكرية إحدى أهم عناصر القوة الوطنية، مؤكدا أن قوات الجيش يجب أن تكون كفؤة وتتحلي بالقيم الثورية.

وكان القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي دعا جميع القوات المسلحة للتأهب للحرب والاستعداد لأي هجوم ليلي، ومواصلة المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية، بحسب وكالة مهر.

وأشار اللواء موسوي إلى أهمية تقدير قائد الثورة الإسلامية للجيش والقوات المسلحة والتأكيد على تمسك القوات المسلحة بقيم الثورة والتعاليم الإسلامية.

وشدد اللواء موسوي على اعتبار التهديدات التي تعنونها إيران بجدية، موضحا أنه في البداية من الممكن أن لا تكون هذه التهديدات برية لكن القوات البرية يجب أن تكون على أهبة الاستعداد.