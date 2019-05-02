ملك تايلند يتزوج مسؤولة بوحدة أمنه الخاص وينصبها ملكة

تزوج الملك التايلندي ماها فاجيرالونجكورن من نائبة رئيس قسم الأمن الشخصي الخاص به سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أياتايا، ونصبها ملكة للبلاد.

ونقل موقع جريدة "الشرق الأوسط" عن وسائل إعلام تايلندية أنه تم تسمية سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونجكورن، ملكة لتايلاند، وذلك قبل ثلاثة أيام من تتويجه.

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وتزوج ملك تايلند من سوثيدا بشكل قانوني، وهي نائبة رئيس قسم الأمن الشخصي للملك، ومنحها لقب ملكة. وكانت شائعات انتشرت منذ فترة طويلة حول سوثيدا البالغة من العمر 40 عاما وهي مضيفة طيران سابقة، لكن علاقتها بالملك لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وذكر الموقع أن الملك الباغ من العغمر 66 عاما تزوج ثلاث مرات من قبل، ولديه سبعة أبناء.

ويذكر أن الملك، اعتلى العرش، عندما توفي والده الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016 بعد سبعة عقود من تتويجه ملكا للبلاد. وسيتم تتويج ماها فاجيرالونجكورن بعد تأجيل الحدث مطولا يوم السبت المقبل.

ونقلت القنوات التلفزيونية التايلاندية حفل الزفاف في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وظهر أعضاء آخرين من العائلة المالكة ومستشاري القصر بين الحضور.

ويظهر الملك وهو يصب الماء على رأس الملكة سوثيدا بينما كانت منحنية أمامه، وهذا من التقاليد المحلية في البلاد، قبل أن يوقعا على سجل الزواج.

وحصلت سوثيدا تيدجاي على لقب جنرال في الجيش في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، بعد أن قام فاجيرالونجكورن بتعيينها، كنائبة للمسؤول عن وحدة أمنه الخاص.