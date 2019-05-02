خبير إيراني: الحرس الثوري لديه معلومات عن نية أمريكا إرباك الملاحة في مضيق هرمز

أكد الخبير الاستراتيجي الإيراني، السيد هادى محمدي، المقرب من الحرس الثوري، أن "الولايات المتحدة تمارس حربا منظمة وممنهجة ضد إيران على كل المستويات الاقتصادية والإعلامية والنفطية والتجارية بما يمس المصالح الحيوية للجمهورية الإسلامية وهو ما يمثل حربا بكل ما تعنى الكلمة".

ولفت محمدي، في حديثه لبرنامج "بوضوح"، على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أن "لدى الحرس الثوري معلومات شبه مؤكدة عن توجه الولايات المتحدة لإرباك الملاحة في مضيق هرمز لدفع إيران في اتجاه إغلاقه أو الاشتباك مع القوات الأمريكية هناك".

وأضاف محمدي أن "إيران لن تكون هي البادئة بالحرب على الرغم من ذلك لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد أي طرف وإذا حدث فستكون إيران في حالة دفاع عن نفسها وعن مصالحها".

وعن إمكانية العودة للتفاوض مع الطرف الأمريكي أكد محمدي أن "القرار في المستويات العليا للقيادة السياسية في إيران هو ألا تفاوض مع الأمريكي على الإطلاق لأنه هو الذى نقض عهوده وتعهداته في اتفاق خمسة زائد واحد".

في سياق آخر، حذر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران مما أسماه "السير في سياسة شفير الهاوية"، عبر إغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أنه "لن يسمح لها بأن تغلق مضيق هرمز ليوم واحد".

قال وزير الخارجية البحريني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، ردا على سؤال حول تهديد إيران بإغلاق المضيق، حال منعت من تصدير نفطها، مع تشديد العقوبات الأمريكية عليها، "هذا تهديد صريح حقيقة لكل دول الخليج. وما زلت اعتقد أن إيران قد تفكر مليا قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع لأنه سيكون تصعيدا خطيرا ولن يسمح له أن يستمر يوما واحدا".