لافروف يعلق على تصريحات واشنطن عن الدور الروسي في هروب مادورو من فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تصريحات الولايات المتحدة بشأن إقناع روسيا لمادورو بالعدول عن فكرة الهروب من فنزويلا، غير صحيحة.

وقال لافروف: الجواب الوحيد على كل هذه التصريحات، هو أنها غير صحيحة.

وأشار لافروف: "كما تعلمون، إذا قمنا بسرد كل ما يقوله ممثلو الإدارة الأمريكية عن فنزويلا، فيمكنك طرح الأسئلة إلى ما لا نهاية، وكقاعدة عامة، فإن الرد على كل هذه الأسئلة (إذا كان دبلوماسيا) بأن هذا غير صحيح".

وأضاف، مواقف روسيا بشأن فنزويلا تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة، لكن يجب أن تتواصل المفاوضات.

وقال لافروف للصحفيين عندما سئل عما سيكون رد فعل روسيا على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لفنزويلا: "الموقف بسيط للغاية. سنقوم بتعبئة مجموعة من الدول، تحترم ميثاق الأمم المتحدة مثلنا، لمواجهة مثل هذه الخطط. جاري تشكيل مثل هذه المجموعة في الأمم المتحدة، وآمل أن تتلقى دعمًا قويًا في المنظمة".

وكان بومبيو قد زعم في وقت سابق، أن مادورو كان سيغادر بلاده إلى كوبا، إلا أن الروس أقنعوه بالعدول عن هذه الخطوة.

وانتقد مادورو نفسه بومبيو، الذي اتهمه بمحاولة الفرار من البلاد، ووصف هذه التصريحات بأنها تافهة. ووفقا له، لم يكن في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن "مثل هذه الحكومة المجنونة".

هذا وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يوم أمس، أن الولايات المتحدة تدرس عددا من الخطوات للتصدي للدول التي تدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأن نصف الكرة الغربي ليس مكانا للتدخل الروسي.