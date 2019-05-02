وصول أكثر من 130 عسكريا أمريكيا إلى أوكرانيا

وصل أكثر من 130 عسكريا أمريكيا، اليوم الخميس، إلى أوكرانيا لتدريب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية وفقا لمعايير الناتو.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية "وصل أكثر من 130 جنديا من المجموعة التكتيكية الثانية للواء "سترايك" ليحلوا مكان جنود فوج الفرسان المدرع 278 التابع للحرس الوطني الأمريكي من ولاية تينيسي، الذين كانوا في منطقة لفيف منذ صيف عام 2018، إلى أوكرانيا".

© Sputnik . Press Service of the President of Ukraine ميدفيدتشوك: مواصلة اتباع "سياسة بوروشينكو" تجاه روسيا ستؤدي إلى انهيار أوكرانيا

وتابع البيان الذي نشرته وزارة الدفاع على موقعها الرسمي، "وستكون فترة بقائهم (العسكريين الروس) في أوكرانيا تسعة أشهر".

وكان زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق، أنه يعتزم إجراء استفتاء حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

هذا وشهدت أوكرانيا، يوم 21 نيسان/ أبريل، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وشارك فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، ومتصدر الجولة الأولى من الانتخابات، فلاديمير زيلينسكي. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز زيلينسكي، بـ 73.22 بالمئة من أصوات الناخبين. وأقر بوروشينكو بهزيمته معلناً بأنه لن يغادر السياسة وأنه سيبقى على رأس المعارضة في بلاده.