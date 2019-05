وصول أكثر من 130 عسكريا أمريكيا إلى أوكرانيا

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية "وصل أكثر من 130 جنديا من المجموعة التكتيكية الثانية للواء "سترايك" ليحلوا مكان جنود فوج الفرسان المدرع 278 التابع للحرس الوطني الأمريكي من ولاية تينيسي، الذين كانوا في منطقة لفيف منذ صيف عام 2018، إلى أوكرانيا".

