تسمم حوالي 1400 شخص خلال الاحتفال "بيوم الطفل" في المكسيك

© Photo / CC تسمم 35 طالبا و8 معلمين داخل مدرستهم

В мексиканском штате Герреро более 100 детей отравились некачественным супом во время празднования Дня ребёнка.https://t.co/OM4uGKbkLD — МЕЛ (@melfmru) May 1, 2019

وفقا للبيانات الأولية، فقد تم نقل حوالي 1400 شخص إلى المستشفيات، من بينهم الأطفال ونساء حوامل، وقد تم إخراجهم جميعا فيما بعد. وسيعمل الأطباء، خلال أربعة أيام، على معرفة سبب التسمم الجماعي.

وقالت حكومة الولاية، نظمت بعض المنظمات غير الحكومية أحد المهرجانات في المنطقة، حيث قامت بتوزيع أغذية وحلويات وبعض المشروبات.

وحدثت حالة مماثلة أيضا في الاحتفال بيوم الطفل في ولاية غيرير، حيث تسمم حوالي 200 طفل يوم الثلاثاء الماضي. حيث شعر طلاب المدارس الإبتدائية بسوء بعد تناولهم الحساء التقليدي "المملح"، وتم نقل حوالي 108 أشخاص معظمهم من الأطفال إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة الآن.