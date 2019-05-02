"الشيوخ الأمريكي" يفشل في إبطال "فيتو" ترامب ضد قرار إنهاء دعم السعودية في اليمن

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI بينها السعودية... مقرات فاخرة لحكومات أجنبية في برج ترامب يثير مخاوف في أمريكا

(رويترز) —فشل المجلس اليوم الخميس في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، في انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.

ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتا رافضا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد.

واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وفقاً للبيت الأبيض.

وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأقر مجلس النواب الأميركي في وقت سابق، مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

Nobody is above the law – especially not the attorney general. AG Barr’s decision to lie to Congress is deadly serious. #NoOneAboveTheLaw pic.twitter.com/TR9ogGh2n6 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 2, 2019

وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، باستخدام الرئيس الأمييكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس.

وقال قرقاش على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية".

وأضاف أن القرار "استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".