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    رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعقد مؤتمرا صحفيا أسبوعيا في كابيتول هيل في واشنطن

    "الشيوخ الأمريكي" يفشل في إبطال "فيتو" ترامب ضد قرار إنهاء دعم السعودية في اليمن

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    العالم
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    فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن.

    برج ترامب العالمي في نيويورك
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    بينها السعودية... مقرات فاخرة لحكومات أجنبية في برج ترامب يثير مخاوف في أمريكا
    (رويترز) —فشل المجلس اليوم الخميس في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، في انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.

    ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتا رافضا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد.

    واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وفقاً للبيت الأبيض.

    وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

    وأقر مجلس النواب الأميركي في وقت سابق، مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

    وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

    وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، باستخدام الرئيس الأمييكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس.

    وقال قرقاش على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية".

    وأضاف أن القرار "استراتيجي وجاء في الوقت المناسب".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, حرب اليمن, الكونغرس, دونالد ترامب, السعودية, أمريكا, اليمن
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