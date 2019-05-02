أمريكا و"طالبان" يناقشان مؤتمر الحوار الأفغاني في الدوحة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص، زلماي خليل زاد، وحركة "طالبان" الأفغانية سيناقشان أربعة بنود من مسودة الاتفاقية في محادثات الدوحة، والتي تشمل عقد حوار بين الأفغان والحد من العنف في أفغانستان كخطوة نحو وقف إطلاق نار شامل.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وحركة طالبان قد بدأت يوم الأربعاء في الدوحة.

© AP Photo / Pavel Golovkin مسؤول كبير في الأمم المتحدة يجتمع بمفاوضين من طالبان في قطر

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية "يوم أمس الأربعاء الموافق لواحد مايو، جرت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي كانت استمرارًا للجولتين السابقتين. سيناقش الطرفان أربعة عناصر من مسودة الاتفاقية، والتي تشمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ورفض استخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات على الولايات المتحدة أو دولة أخرى، والحوار بين الأفغان والحد من العنف كخطوة لوقف شامل لإطلاق النار".

وأشارت الوزارة إلى أن الدوحة تتوسط بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" من أجل "تحقيق السلام في هذا البلد".

وأعلن المكتب الصحفي لحركة "طالبان"، يوم أمس الأربعاء، عن بدء جولة أخرى من المحادثات مع الأمريكيين في الدوحة.