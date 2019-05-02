البنتاغون: التحرش الجنسي يزداد حدة في الجيش الأمريكي

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، دراسة جديدة، رصدت فيها زيادة حدة الاعتداءات والتحرش الجنسي في صفوف الجيش الأمريكي، في الفترة الأخيرة.

وأظهر التقرير، الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم، الخميس، أن نسبة التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي، ازدادت لتصل إلى نسبة 38%، خلال عام 2018.

© AP Photo / Nam Y. Huh احتجاجات ضد "ماكدونالدز" تجتاح أمريكا بسبب التحرش الجنسي (صور)

وقدر التقرير، الذي شمل الرجال والنساء من الجيش والبحرية والقوات الجوية و مشاة البحرية "المارينز" أن نحو 20 ألف و500 جندي أمريكي، تعرضوا لـ"اتصال جنسي غير مرغوب فيه"، خلال عام 2018، بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 ألف و900، عن آخر مسح تم إجراؤه، عام 2016.

وكان يتراوح "الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه"، وفقا للتقرير، ما بين اللمس والتحرش إلى حد الاغتصاب. وذلك بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، بعث برسالة إلى كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وطالبهم بضرورة اتخاذ خطوات إضافية للحد أو القضاء على تلك المشكلة الرئيسية لسنوات.

وقال شاناهان:

بشكل جماعي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للقضاء على التحرش والاعتداء الجنسي في الجيش الأمريكي، ينبغي أن يكون لدينا استجابة سريعة تجاه تلك القضايا، ونحاسب الجناة بشكل مناسب.

وأشار التقرير إلى أن سلاح مشاة البحرية كان أعلى معدل للاعتداءات الجنسية المقدرة، بنحو 11%، حيث ارتفعت بنحو 7% عن عام 2016، وتلتها القوات البحرية، ثم الجيش، ثم القوات الجوية على التوالي.

وأضاف التقرير الأمريكي أن 62% من أخطر الاعتداءات الجنسية المرتكبة في الجيش الأمريكي، تكون خلال فترات تعاطي الكحول إما من قبل الضحية أو الجاني المتهم.