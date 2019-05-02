إيران تتحدى العقوبات بتوقيع عقود داخلية وخارجية تتعلق بالنفط بحلول نهاية 2019

أعلن نائب مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، رضا دهقان، أن إيران ستوقع 3 أو 4 اتفاقيات نفطية جديدة بحلول نهاية هذا العام داخل وخارج البلاد، وذلك خلال مشاركته في أعمال المعرض الدولي الـ24 للنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير في طهران.

طهران — سبوتنيك. وقال دهقان، في تصريحات نقلتها وكالة "إيرنا" الرسمية اليوم الخميس، "ستوقع إيران ثلاثة أو أربعة عقود جديدة داخلية وخارجية للنفط بحلول نهاية هذا العام، وذلك وفقا للخطة الجديدة التي وضعت لتوقيع عقود النفط".

© AP Photo / Mahdi Marizad أول تعليق من طهران على إنقاذ ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي

وخلال المعرض، أعلن مدير شركة "خاتم الأنبياء" للإعمار الهندسي في إيران، التابعة للحرس الثوري الإيراني، سعيد محمد، أن إيران طلبت من فنزويلا بناء وتسليم 4 ناقلات نفط.

وقال محمد، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، "طلبنا من فنزويلا بناء 4 ناقلات نفط لنا واستلمنا واحدة منهم والأخرى تم بناءها بنسبة 50 في المئة".

يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 نيسان/ أبريل الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.

وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.