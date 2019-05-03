البنتاغون: الصين ترفع حجم الاستثمار في الاقتصاد الروسي بعد فرض العقوبات ضد موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان اليوم الجمعة: "بنت الصين شراكات مع دول استبدادية أخرى، مثل روسيا، لتخفيف تكتيكات الضغط الأمريكي، كما تفضل كل من الصين وروسيا نظام عالمي متعدد الأقطاب وغالبا ما يتحدان معا ضد العالم، بمعارضة الإجراءات التي ترعاها الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبعد فرض العقوبات الغربية ضد روسيا، رفعت الصين حجم الاستثمار في الاقتصاد الروسي".

© Sputnik . Vitaliy Ankov بالرغم من العقوبات وركود الاقتصاد العالمي... روسيا تعزز اقتصادها

يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وكذلك الاتهامات الموجه لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأميركا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

هذا وفرضت الولايات المتحدة، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، في آذار/مارس الماضي عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات روسية، بسبب الوضع في أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية في شهر شباط/فبراير الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 10.8 بالمئة إلى 9.2 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.