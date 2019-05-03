"طالبان" لأمريكا: لا تطلبوا منا إلقاء أسلحتنا

طالبت حركة طالبان، اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان بالكف عن دعوة مقاتلي الحركة لإلقاء أسلحتهم، وأن يقنع الولايات المتحدة بدلا من ذلك بوقف استخدام القوة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن زلماي خليل زاد، وهو دبلوماسي أمريكي مولود في أفغانستان، دخل سادس جولة من المحادثات مع الحركة في قطر هذا الأسبوع في مسعى لإنهاء أطول حروب واشنطن.

© REUTERS / Maxim Shemetov أمريكا و"طالبان" يناقشان مؤتمر الحوار الأفغاني في الدوحة

وقال في تغريدة على تويتر "في جلستنا الافتتاحية، شددت على طالبان بأن إخوانهم وأخواتهم من الشعب الأفغاني يريدون للحرب أن تنتهي".

وأضاف "حان وقت إلقاء السلاح ووقف العنف وتبني السلام".

قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، إن على خليل زاد "أن ينسى فكرة أن نلقي الأسلحة"، مضيفا "بدلا من هذه الأوهام، عليه أن يقنع (واشنطن) بوقف استخدام القوة والتسبب في مزيد من الخسائر البشرية والمالية لإدارة كابول المتداعية".

وذكر أن على الولايات المتحدة أن تكف عن تكرار الاستراتيجيات الفاشلة توقعا لنتائج مختلفة وأن من الأفضل أن يتحلى خليل زاد "بالشجاعة ويسمي الأشياء بمسمياتها ويقبل بالأمر الواقع".