إعلان خطبة رئيسة وزراء نيوزيلندا

أكد مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، أنه تمت خطبتها من شريكها كلارك جايفورد، استعدادا للزواج.

وقال متحدث باسم المكتب، اليوم الجمعة، إن "الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري"، وذلك وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية.

© REUTERS / REUTERS TV رئيسة وزراء نيوزيلندا ترد على الأنباء حول ارتباط هجمات سريلانكا بالهجوم على المسجدين

واشتهرت جاسيندا أردرن، بمواقفها الإنسانية الداعمة للمسلمين، والرافضة لسيطرة أفكار اليمين المتطرف، عقب " مجزرة المسجدين " في مدينة كرايست تشريش التي راح ضحيتها 51 شخصا، مما دفع نشطاء على الانترنت للمطالبة بمنحها جائزة نوبل للسلام

يشار إلى أن أردرن 38 عاما وجايفورد 41 عاما رزقا بطفلة تسمى نيفي، وستتم عامها الأول في يونيو/ حزيران المقبل، وكانت أول رئيسة حكومة تضع مولودا وهي في الحكم، منذ أن وضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلتها عام 1990.



