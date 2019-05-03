إيران توقع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع العراق

طهران — سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة "قائد طيران الجيش الإيراني يستقبل نظيره العراقي ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري وتعزير القدرات الدفاعية لدى البلدين".

وقال زاده في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "إذا وقفنا نحن والشعب العراقي جنبا إلى جنب، فإن قوتنا ستكون عشرة أضعاف خاصة".

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وأكد على "استمرار وتوسيع التعاون العسكري بين البلدين، خاصة في مجال نقل الخبرات العسكرية والعملياتية، ودفع المنطقة إلى المزيد من الاستقرار والأمن".

يذكر أن إيران كانت أول دولة تدعم العراق في حربه ضد "داعش"، وذلك منذ اللحظة الأولى لسقوط 3 محافظات عراقية بيد التنظيم، حيث أرسلت مستشارين عسكريين وأسلحة وذخائر، وشارك متطوعون إيرانيون في القتال ضد عناصر "داعش".