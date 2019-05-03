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15:36 03 مايو/ أيار 2019
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    البنتاغون: الصين قد تبدأ في بناء قواعد عسكرية في الخارج

    © flickr.com/ Rudi Riet
    العالم
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    نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا تؤكد خلاله أن الصين قد تزيد من قواعدها العسكرية حول العالم لحماية مشاريعها الاقتصادية، المرتبطة بمبادرة "حزام واحد - طريق واحد".

    وجاء في نص التقرير السنوي للبنتاغون والذي يتم إعداده بناء على طلب الكونغرس الأمريكي: "المسؤولين الصينيين يستخدمون الوزن الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري المتنامي للصين لتعزيز سيطرتها في المنطقة، وتوسيع نفوذها حول العالم".

    ويتابع التقرير: "المشاريع الصينية مثل طريق الحرير الجديد  قد يدفع إلى بناء قواعد عسكرية في الخارج انطلاقاً من رؤية (الصين) أنها بحاجة إلى حماية مشاريعها".

    ووفقا للتقرير: "إن القاعدة العسكرية الخارجية الوحيدة للصين في جيبوتي،  لكن بكين تسعى إلى بناء قواعد إضافية في دول تملك علاقات طيبة قديمة معها، مثل باكستان، ودول أخرى تستقبل تقليدياً قواعد عسكرية أجنبية، فضلا عن المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي."

    شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    ويضيف التقرير: "تنشر الصين معدات عسكرية تقمع إشارات الرادار وتنشئ تشويش وهمي، بالإضافة إلى أنظمة صاروخية مضادة للسفن ومضادة للطائرات في مواقعها الأمامية على جزر سبراتلي، نحن نتحدث عن أنظمة الصواريخ التي تتمتع بإمكانيات أقوى بين جميع أنظمة الأسلحة البرية التي تنشرها الصين في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي".

    وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن بكين "تستخدم تكتيكات معينة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي".

    وتهدف مشاريع طرق الحرير الجديدة التي تعرف رسمياً بـ"الحزام والطريق" إلى تشييد مشاريع بنى تحتية في مجال النقل والطاقة في دول هي بحاجة إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

    وأطلقت المبادرة الصينية في 2013 وتمولها استثمارات أو قروض بمئات مليارات اليورو. ويرى الرافضون لهذا المشروع أنه يعطي الأولوية للشركات الصينية، كما يزيد من ديون الدول المستفيدة ويضرّ بالمناخ.

    الكلمات الدلالية:
    قواعد عسكرية, البنتاغون, الصين, الولايات المتحدة
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