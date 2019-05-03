إيران تسعى لربط شبكتها الكهربائية بجمهورية أذربيجان وروسيا

أعلنت إدارة شؤون التوزيع في شركة الكهرباء الإيرانية عن دراسة تسعى من خلالها لربط شبكة الكهرباء في الجمهورية الإسلامية بجمهورية أذربيجان وروسيا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد إدارة شؤون التوزيع في شركة الكهرباء، محمود رضا حقي فام، قوله "هناك اتفاقيات تم التوصل إليها مع أذربيجان وروسيا لتنفيذ هذا المشروع كما قامت شركة إدارة الكهرباء في إيران باتخاذ إجراءات في هذا المجال".

© Sputnik . Said Tsarnaev إيران تعلن عن إجراء عسكري مع روسيا

وتابع حقي فام "أن هذه العملية بحاجة إلى إجراءات فنيه معقدة ونحن نسعى لتجاوز التعقيدات في هذا الشأن".

وأوضح أن "طهران تجري حاليا إكمال خطوط نقل الكهرباء إلى روسيا عبر أرمينيا".

وتتبادل إيران مع كل من أرمينيا وباكستان وتركمنستان وتركيا وأذربيجان والعراق وأفغانستان الطاقة الكهربائية حاليا، كما أن اتصال شبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية بشبكه كهرباء أذربيجان وروسيا بطاقة 700 ميغاوات واتصالها بشبكه كهرباء سوريا ولبنان عبر العراق واتصالها بشبكة الكهرباء في أفريقيا، إضافة إلى اتصالها بشبكة كهرباء الإمارات وقطر والكويت وسائر دول الخليج عبر مد خطوط الكابلات تحت البحر.