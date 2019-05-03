خطیب صلاة الجمعة فی طهران: النظام الأمريكي أغبى نظام فی العالم

قال خطیب صلاة الجمعة فی طهران، آیة الله سید أحمد خاتمی، إن أمریكا وأذنابها في طلیعة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن مشكلتهم الرئیسیة مع إیران، أیدیولوجیة ودینیة.

وأضاف خاتمی، إن خلافنا مع أمريكا خلاف عقائدی؛ الموضوع الرئیس لیس هو موضوع حقوق الإنسان أو القضیة النوویة؛ بل إنها مجرد ذرائع. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وتابع خاتمي أن العالم یعلم أن أمريكا وأذنابها بالمنطقة واقفون في الصف الأمامي للإرهاب وهم رعاة الإرهابیین وكذلك في طلیعة إنتهاك حقوق الإنسان؛ وأن الترسانة النوویة والقنابل الذریة منتشرة فی هذا البلد.

وقال خاتمي:

إنه طیلة العقود الأربعة الماضیة، لم یمر علینا زمن لم نكن بمعزل عن صراع مع أمريكا، والشعب الإیرانی كان هو المنتصر دوما علي الساحة، ما أدى إلى إنهیار هیمنة أمريكا في العالم؛ وأن الذی یثیر القلق لدى أمريكا والسید ترامب، كما صرح مرارا، هو شعارنا الثوری: الموت لأمريكا'.

وأضاف خاتمي:

نحن تمكننا بعون الله من إحباط مخطط أمريكا لتكوین شرق أوسط جدید.

وأشار خطیب صلاة الجمعة فی طهران، إلى أن أمريكا تعاني من أزمات عدة، مضیفا:

إن ترامب أشبه ما یكون بقطاع الطرق الذی یقوم بابتزاز الآخرین، فهو یقول إن السعودیة یجب علیها أن تدفع 500 ملیون دولار لضمان أمنها.

وأوضح آیة الله خاتمي أنه بالرغم من الأعمال العدائیة والمؤامرات الشریرة الأمريكية، فإن النظام الأمريكی یعتبر أغبى نظام فی العالم.