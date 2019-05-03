الرئيس الكوري يصدر أوامر لكبار قادة الجيش... والعسكريون يكشفون خططهم

طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من قادة الجيش، اليوم الجمعة، الاستمرار في جهودهم لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدفاعية ذات الصلة مع كوريا الشمالية.

وصرح المكتب الرئاسي (البيت الأزرق) بأن الرئيس أصدر أوامره بعد تلقيه تقريرًا من وزير الدفاع "جونغ كيونغ-دو" ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "بارك هان-كي" بالإضافة إلى كبار قادة الجيش والقوات البحرية والجوية في لقاء بالمجمع الرئاسي، وفقا لوكالة يونهاب الكورية.

© AFP 2019 / Saul Loeb بعد فشل قمة هانوي... كيف تتصرف كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة

وقال البيت الأزرق إن المسؤولين العسكريين أطلعوا مون على خططهم للقيام "بدفعة نشطة ومكثفة" من أجل انتقال "التحكم في العمليات في زمن الحرب (OPCON)" القائم على الظروف من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية بناء على التحالف القوي بين البلدين.

وفي سياق ذي صلة، شددت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، اليوم الجمعة، على ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة لتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، داعية بيونغ يانغ وواشنطن إلى مرونة أكبر.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إنها تتطلع إلى جلوس كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طاولة مفاوضات لنزع السلاح النووي في أسرع وقت ممكن، وفقا لوكالة يونهاب.

وأضافت أنها تبذل جهودها الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وشددت كانغ على أن كوريا الشمالية لديها نية لنزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عندما وصل إلى هانوي في فبراير/شباط الماضي أظهر إجراءات صارمة لنزع السلاح النووي، غير أنها لم تكن كافية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة كانت ترغب في الحوار مع كوريا الشمالية بشكل شامل، غير أن الزعيم كيم لم يكن مستعدا لذلك.