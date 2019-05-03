السفير الإيراني لدى لبنان: طهران تواصل دعمها للمقاومة

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية لدى لبنان، محمد جلال فيروزنيا، أن طهران تواصل سياساتها ومواقفها المبدئية في دعم المقاومة ومواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.

وأكد فيروزنيا خلال لقاءه اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن دول المنطقة تستطيع الصمود أمام هذه السياسات والغطرسة، عبر تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما نقلت وكالة "فارس".

وأضاف السفير الإيراني أن أمريكا وعبر سياساتها وإجراءاتها غير العقلانية والسلطوية، الخارقة لكافة القرارات الدولية، تدفع المنطقة إلى مزيد من انعدام الأمن والتوتر.

وأضاف السفير الإيراني في لبنان، أن "مسؤولية عواقب هذه الإجراءات، تقع على عاتق أمريكا ذاتها، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل أنها ضد كافة دول المنطقة وتأتي في سياق دعم الكيان الصهيوني".

وشدد فيروزنيا على أن "أمريكا لن تفلح في تحقيق أهدافها المنشودة بالتأكيد وأن إيران ستواصل سياساتها ومواقفها المبدئية في دعم المقاومة ومواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني".

ونقل السفير الإيراني رسالة خطية لوزير الخارجية اللبناني من جانب نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن "شكره وتقديره للجمهورية الإسلامية لدعمها للبنان أمام الكيان الصهيوني وأكد على العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، معربا عن أمله في إزالة الحظر الجائر ضد إيران".