ترامب يقول إنه أجرى حديثا طويلا وطيبا مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدة قضايا بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.

وفي عدد من التغريدات تطرق ترامب إلى حديث الزعيمين عن التحقيقات الأمريكية في المزاعم بتدخل روسي في النظام السياسي الأمريكي بما في ذلك انتخابات الرئاسة في 2016 قائلا إنهما بحثا "الأكذوبة الروسية".

….We discussed Trade, Venezuela, Ukraine, North Korea, Nuclear Arms Control and even the “Russian Hoax.” Very productive talk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019

وكتب ترامب "أجريت حوارا طويلا وطيبا جدا مع الرئيس الروسي بوتين، كما قلت دائما، قبل بدء حملة الاضطهاد بفترة طويلة، إن إقامة علاقات جيدة مع روسيا والصين والجميع أمر جيد وليس أمرا سيئا".

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Trump said Putin told him the Russia investigation “started off as a mountain, and ended up being a mouse” pic.twitter.com/xFneyTaFUW — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 3, 2019

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت لساعة ونصف الساعة تقريبا.