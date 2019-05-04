البيت الأبيض: واشنطن على معرفة بـ "تصرفات كوريا الشمالية" وتتابع الأحداث عن كثب

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، اليوم السبت، إن البيت الأبيض على علم بـ "تصرفات كوريا الشمالية"، ويتابع الأحداث عن كثب.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرز: " نحن على علم بـ" الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية الليلة". سنستمر في مراقبة (الوضع) وفقا الضرورة".

© REUTERS / KCNA كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

كانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت اليوم السبت عن هيئة الأركان في كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم السبت.

وقالت هيئة الأركان في بيان لها إن كوريا الشمالية"أطلقت عددا من الصواريخ مجهولة الهوية من بلدة ونسان الواقعة على الساحل الشرقي في الاتجاه الشمالي الشرقي بين الساعة 9: 06 و9: 27 صباحا (بالتوقيت المحلي)".

وأضافت الهيئة أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ".

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.