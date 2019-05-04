إسرائيل تكشف أحدث تعداد لسكانها

كشف أحدث إحصاء عن تعداد سكان إسرائيل، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي أن العدد الحالي للسكان يزيد قليلا على تسعة ملايين نسمة.

ووفقا لصحيفة "جورازيلم بوست"، بلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 9.009.000 نسمة.

© AFP 2019 / HASSAN AMMAR للمرة الأولى... إسرائيل تعلن زيارة وفد يهودي إلى السعودية

وكشفت الإحصائية أن نحو 6.65 مليون إسرائيلي هم من اليهود، بنسبة 74 بالمئة من السكان ككل.

وأوضحت الإحصائية أن عدد السكان اليهود في إسرائيل ارتفع بمقدار مليون شخص خلال السنوات العشر الماضية.

وفي المقابل، بلغ عدد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تضم مسلمين ومسيحيين ودروز، 1.878.600 شخص، أي حوالي 21 بالمئة من السكان.

وارتفع عدد السكان العرب في إسرائيل بحوالي 400 ألف شخص خلال السنوات العشر الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الخمسة بالمئة المتبقية من سكان إسرائيل، تتكون من أقليات عرقية ودينية مختلفة.