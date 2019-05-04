كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب زيادة التوتر العسكري

وقالت الحكومة أيضا إن أحدث خطوة أقدمت عليها بيونغ يانغ تتنافى مع اتفاق عسكري بين الكوريتين، كما نقلت وكالة "رويترز".
وقال رؤساء هيئة الأركان في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن بيونغ يانغ أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم السبت.
وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وتعهد زعيمها كيم جونغ أون بعدم إجراء تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات بعد الآن ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)