كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب زيادة التوتر العسكري

حثت كوريا الجنوبية اليوم السبت كوريا الشمالية على "التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية" وقالت إنها "قلقة بشدة بشأن" إطلاق بيونغ يانغ صواريخ قصيرة المدى.

وقالت الحكومة أيضا إن أحدث خطوة أقدمت عليها بيونغ يانغ تتنافى مع اتفاق عسكري بين الكوريتين، كما نقلت وكالة "رويترز".

© REUTERS / South Korean Defense Ministry/Yonhap كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا أمنيا طارئا عقب الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية

وقالت متحدثة باسم رئاسة كوريا الجنوبية في بيان "نتوقع من كوريا الشمالية المشاركة بفعالية في الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على وجه السرعة".

وقال رؤساء هيئة الأركان في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن بيونغ يانغ أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم السبت.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونغ أون بعدم إجراء تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات بعد الآن ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.