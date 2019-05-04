غوايدو يتهم مادورو بإخضاع كبار العسكريين لجهاز كشف الكذب

وقال غوايدو أمس الجمعة أن الرئيس نيكولاس مادورو أخضع كبار قادة الجيش لجهاز كشف الكذب من أجل ضمان ولائهم، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة الثلاثاء. كما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

© AP Photo / Fernando Llano غوايدو يلجأ إلى "سيناريو السودان" للإطاحة بمادورو

واعتبر غوايدو أنه "لا توجد أي ثقة" داخل النظام، داعيا إلى التظاهر "في شكل سلمي" اليوم السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بالتخلي عن مادورو.

ودعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس الجمعة الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين"، وذلك بعد يومين من دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو، للجيش للانضمام إليه والإطاحة بمادورو.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أعلن عن بدء موظفي الدولة إضرابا اعتبارا من أمس الخميس.

وتعليقا على هذه الدعوة، قال رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابلو، إن تنفيذ إضراب غير ممكن، موضحا أن "من يدعو إلى إضراب لابد أن تكون لديه قوة، ليس لديهم أنصار"، متسائلا: "إلى من يتوجهون بهذه الدعوة، ومن يحفزون؟ ومن سيوافق على الإضراب؟".