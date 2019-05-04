بيشه يدعو لبدء مفاوضات جديدة لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم لدى إيران

دعا رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، فلاحت بيشة السلطات الإيرانية إلى الدخول في مفاوضات جديدة مع دول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لرفع توليد الطاقة النووية لتصل إلى 20 بالمئة، وذلك بعد يوم من تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

طهران — سبوتنيك. وقال بيشه في تصريحات لوكالة "أسنا" شبه الرسمية، اليوم السبت، إن "التفاوض الجديد على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تحت سقف الاتفاق النووي لن يكون له تكلفة على أعضاء الاتفاق النووي، لأن إيران تمتلك القدرة على التخصيب".

وتابع أن "أعضاء الاتفاق النووي غير جاهزين لتحمل العقوبات الأمريكية على إيران، وأقل ما يمكن فإنه يتوجب عليهم الإنفاق من أجل رفع مستوى توليد الطاقة النووية إلى 20 بالمئة".

وأردف بيشة قائلا "نحن ندرس هذا الأمر في البرلمان وسوف نحسم أمرنا في البرلمان بهذا الشأن".