بيشه يدعو لبدء مفاوضات جديدة لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم لدى إيران

طهران — سبوتنيك. وقال بيشه في تصريحات لوكالة "أسنا" شبه الرسمية، اليوم السبت، إن "التفاوض الجديد على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تحت سقف الاتفاق النووي لن يكون له تكلفة على أعضاء الاتفاق النووي، لأن إيران تمتلك القدرة على التخصيب".
وتابع أن "أعضاء الاتفاق النووي غير جاهزين لتحمل العقوبات الأمريكية على إيران، وأقل ما يمكن فإنه يتوجب عليهم الإنفاق من أجل رفع مستوى توليد الطاقة النووية إلى 20 بالمئة".
وأردف بيشة قائلا "نحن ندرس هذا الأمر في البرلمان وسوف نحسم أمرنا في البرلمان بهذا الشأن".
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