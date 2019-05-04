إسرائيل تغلق مجالها الجوي مع قطاع غزة بمحيط 10 كيلومترات

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي للبلاد المجاور لقطاع غزة على خلفية سقوط عشرات الصواريخ من القطاع على بلدات إسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بـ "إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بمحيط 10 كيلومترات مع قطاع غزة على خلفية التطورات الأمنية".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعين شمالي قطاع غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكتب أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.

من جانبه، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".