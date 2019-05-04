أردوغان: الانتخابات البلدية بإسطنبول بها مخالفات واضحة ونطالب بقرار عادل بشأنها

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية الأخيرة، إلى اتخاذ قرار عادل بشأن ما وصفه بمخالفات بعملية الاقتراع في بلدية إسطنبول، متهما منافسه حزب الشعب الجمهوري بتهديد اللجنة.

© REUTERS / KEMAL ASLAN بعد سقوط أردوغان في انتخابات إسطنبول...إزالة لافتاته من شوارع المدينة (فيديو)

وقال أردوغان، خلال افتتاح المركز العام لرابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين بإسطنبول، اليوم السبت، "هناك شكوك ومخالفات واضحة في انتخابات إسطنبول، وعلينا الذهاب لإرادة الشعب وسنقبل بما يقوله الشعب"، مضيفا، "ننتظر اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات قرارها بشأن الانتخابات المحلية في إسطنبول، ونتوقع أن تتخذ قرارا عادلا"، وذلك وفقا لوكالة " الأناضول " التركية.

وتابع الرئيس التركي: "نحن لا نهدد اللجنة العليا للانتخابات كما يفعل حزب الشعب الجمهوري لأن هذه مسألة بقاء بالنسبة لنا"، لكن "مواطنونا يطالبون بإعادة الانتخابات في إسطنبول".

وأعلنت الهيئة الانتخابية العليا في تركيا، الشهر الماضي، رسميا فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو ببلدية إسطنبول. وسلمت الهيئة، إمام أوغلو وثيقة الفوز على الرغم من الطعن الذي تقدم به "حزب العدالة والتنمية" الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبا بإجراء اقتراع جديد، معتبرا أن الانتخابات التي جرت في 31 مارس/ آذار شهدت "مخالفات".