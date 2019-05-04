إصابة إسرائيلية بشظية قذيفة أطلقت من غزة على مستوطنة كريات غات

أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح وصفت بالمتوسطة جراء سقوط قذيفة أطلقت، اليوم السبت، من قطاع غزة على إحدى المستوطنات في جنوب إسرائيل.

وأفادت القناة 13 في التليفزيون الإسرائيلي، بأن "إسرائيلية أصيبت بجروح ما بين متوسطة وخطيرة بشظية قذيفة أطلقت من قطاع غزة وسقطت في كريات غات جنوب إسرائيل".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM غارات إسرائيلية جديدة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكتب أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.

من جانبه، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".