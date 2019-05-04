لاريجاني: إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم كما كان سابقا

قال رئيس البرلمان الإيراني، اليوم السبت، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم كما كان سابقا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن لاريجاني قوله "الأمريكان أعلنوا أن على الإيرانيين أن لا ينتجوا الماء الثقيل ولا يقوموا بتخصيب اليورانيوم"، مشددا على أن إيران ستواصل هذه الأمور بناء على الاتفاق النووي والقوانين.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR الاتحاد الأوروبي واليابان يؤكدان دعمهما للاتفاق النووي الإيراني

وأضاف المسؤول الإيراني "خلال الأيام الأخيرة أعلن الأمريكان أن إيران لا يحق لها انتاج الماء الثقيل، في حين أننا وبناء على الاتفاق النووي والقوانين لم نرتكب اي مخالفة".

وتابع، موجها حديثه لأمريكا، "إن لم ترغبوا في الشراء، فنحن نواصل عملنا. كما أنهم قالوا شيئا مشابها بشأن التخصيب. هذا في حين أننا نواصل التخصيب، ونبيعه ونستورد بدلا منه بعض المواد من الخارج، فإن شئتم اشتروا، وإن لم تشاؤوا لا تشتروا، لذلك فإن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم".

وأشار لاريجاني إلى أن ما يقوم به الأمريكان هو حرب نفسية، داعيا النخبة إلى تبيين آليات الحرب النفسية وممارسة الضغوط، بشكل جيد للمجتمع، مضيفا أن لجوء الأعداء إلى الحرب النفسية يبين أنه لم يعد يمتلك الكثير من الأدوات في مواجهة إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.