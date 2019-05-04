أردوغان: تركيا مستعدة لدعم المستثمرين الدوليين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الدوليين.

وأضاف الرئيس التركي أن الحكومة تسيطر على زمام الأمور رغم استمرار الهجمات على الاقتصاد من خلال استهداف العملة التركية.

وتابع أردوغان لرجال أعمال أتراك في اسطنبول "نسيطر على الأمور الآن رغم استمرار الجهود الرامية لانهيار اقتصادنا من خلال سعر الصرف للعملات الأجنبية".

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول"، "محاولات تقويض الاقتصاد التركي عبر أسعار الصرف لا تزال مستمرة ولكننا بتنا نمسك بزمام الأمور".

#عاجل | #أردوغان: محاولات تقويض الاقتصاد التركي عبر أسعار الصرف لا تزال مستمرة ولكننا بتنا نمسك بزمام الأمور — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 4, 2019

​وشهدت تركيا سنوات من النمو السريع بفضل طفرة في مجال البناء وتقديم قروض رخيصة. لكن الاقتصاد تباطأ بشدة بسبب تأثير أزمة العملة التي قلصت 30% من قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.

وأنحى أردوغان باللائمة على قوى خارجية في الحالة التي وصل إليها الاقتصاد.