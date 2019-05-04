إغلاق المدارس الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة على خلفية التوترات

ألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "إلغاء الدراسة في جميع المدارس التي تبعد 40 كليو مترا عن قطاع غزة نظرا للأوضاع الأمنية".

ومن جانبه قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيلس للقناة 13 الإسرائيلية: "إن الجيش يستعد لقتال على مدار أيام مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في ظل تبادل القصف بين الجانبين".

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وأضاف مانيلس: "لا اتصالات لوقف إطلاق النار، ونحن نستعد لبضعة أيام من القتال، وسنبدأ الليلة بتجنيد محدود للاحتياط في الاستخبارات والدفاع الجوي والجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مصدر إسرائيلي بارز أن التصعيد في قطاع غزة سيستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، ولن يتوقف اليوم.