أردوغان يعلق على استهداف إسرائيل لمقر وكالة الأنباء التركية في غزة

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على استهداف إسرائيل لمبنى به مكتب وكالة الأناضول التركية في غزة.

وقال الرئيس التركي، إنه رغم الاعتداءات ستواصل تركيا ووكالة الأناضول الضح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم.

#عاجل | #أردوغان: رغم هذه الاعتداءات ستواصل #تركيا و #وكالة_الأناضول الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم. — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 4, 2019

واتصل تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، بالمدير العام لـوكالة الأناضول "شنول قازانجي" ليطمئن على سلامة طاقم مكتب الوكالة بعد تعرضه لقصف إسرائيلي في غزة، كما اتصل به أيضا نائب أردوغان، فؤاد أوقطاي.

وتشن إسرائيل قصفا على قطاع غزة، وقابلته الفصائل الفلسطينية إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية.