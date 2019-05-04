كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صواريخ بعيدة المدى

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأحد، أن "زعيم البلاد نسق عمليات الإطلاق".