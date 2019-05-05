تحطم طائرة للجيش الفنزويلي قرب كراكاس ومقتل سبعة أشخاص

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية، في بيان، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كراكاس صباح السبت، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.

وأضافت الوزارة، أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد، عندما "سقطت على الأرض". وقالت إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة، وفقا لرويترز.



© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS غوايدو يعلن بدء الإضراب العام في فنزويلا... وكاراكاس تعلق

وكان الرئيس نيكولاس مادورو يزور كويديس، يوم السبت، لحضور تدريبات للجيش قال خلال كلمات بالتلفزيون، إنها أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.

ويتهم مادورو الحكومة الأمريكية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يندد بمادورو بوصفه رئيسا غير شرعي.

وقال مادورو على "تويتر" فيما بعد، "أشعر بأسف عميق لهذا الحادث وأقدم تعازي القلبية لأقاربهم وأصدقائهم".

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

¡Pueblo venezolano! En horas de la mañana de hoy #4May se precipitó a tierra un helicóptero de nuestra #FANB, perdiendo la vida 7 dignos oficiales de la Patria. Lamento profundamente este incidente y expreso mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) ٥ مايو ٢٠١٩

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.