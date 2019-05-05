كوريا الشمالية تعلن عن هدف مناوراتها الصاروخية الأخيرة

كشف التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، اليوم الأحد، عن الهدف الأساسي من المناورات الصاروخية التي جرت يوم أمس السبت أشرف عليها زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون شخصا.

© AFP 2019 / Ed Jones Ed Jones كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب زيادة التوتر العسكري

وأشار التلفزيون الكوري الشمالي أن الهدف الأساسي كان تقييم الخصائص التشغيلية للصواريخ وكيفية عملها بعد إطلاقها. بالإضافة إلى التحقق من عمل الصواريخ من خلال دقة خصائص الصدمات التي تطلقها قاذفات بعيدة المدى وجدوى الأسلحة التكتيكية الموجهة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن هيئة الأركان قولها، أن "كوريا الشمالية أطلقت صواريخها من مدينة ونسان على الساحل الشرقي باتجاه بحر اليابان في الساعة 9.06 صباحا بالتوقيت المحلي".

وبحسب هيئة الأركان "مدى الصواريخ التي أطلقت تتراوح بين 70 كيلومترا و200 كيلومترا"، مضيفة ان "السلطات الكورية والأمريكية تقومان بتحليل تفاصيل الإطلاق الصاروخي ".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم السبت، انه ليس بوسعها تأكيد صحة التقارير المتعلقة بالإطلاق الصاروخي، لكنها ستدرس ذلك.