كوريا الشمالية تعلن عن هدف مناوراتها الصاروخية الأخيرة

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن هيئة الأركان قولها، أن "كوريا الشمالية أطلقت صواريخها من مدينة ونسان على الساحل الشرقي باتجاه بحر اليابان في الساعة 9.06 صباحا بالتوقيت المحلي".
وبحسب هيئة الأركان "مدى الصواريخ التي أطلقت تتراوح بين 70 كيلومترا و200 كيلومترا"، مضيفة ان "السلطات الكورية والأمريكية تقومان بتحليل تفاصيل الإطلاق الصاروخي ".
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم السبت، انه ليس بوسعها تأكيد صحة التقارير المتعلقة بالإطلاق الصاروخي، لكنها ستدرس ذلك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)