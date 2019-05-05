قرار مثير للجدل من "فيسبوك" يثير استياء ترامب

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مجموعة من القرارات، التي وصفت بأنها مثيرة للجدل، وأثارت انتقاد وامتعاض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقررت "فيسبوك، حذف حسابات مجموعة من المشاهير والشخصيات السياسية الأمريكية، بسبب ما وصفته بـ"انتهاك تلك الشخصيات لسياسة الشركة الخاصة بالشخصيات والمنظمات الخطيرة"، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

© AP Photo / Paul Sakuma تطبيق جديد في "فيسبوك" يتيح التعرف على علاقاتك العاطفية

وينتمي معظم الشخصيات المحذوف حساباتهم لتيار اليمين المتطرف في أمريكا مثل أليكس جونز وميلو بانوبولوس ولورا لومر وبول جوزيف واطسون، بالإضافة إلى بول نيلين، وليس فرخان، زعيم حركة "أمة الإسلام" الأمريكية.

ويدعو معظم الشخصيات المحذوفة حساباتهم لسيادة العرق الأبيض، وفصل السود عن البيض، فيما وصف بعضهم اليهود بأنهم مثل "حشرة الأرضة".

كما قررت فيسبوك أيضا إزالة أي حسابات أو صفحات أو مجموعات مرتبطة بتلك الشخصيات، سواء على منصة فيسبوك أو إنستغرام او واتسآب، بسبب تروجيهم لـ"العنف أو الكراهية".

وهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفقا لمجلة التايم الأمريكية، قرار فيسبوك، ووصفه بأنه بمثابة تقييد لحرية الرأي التي تدافع عنها الولايات المتحدة.

The wonderful Diamond and Silk have been treated so horribly by Facebook. They work so hard and what has been done to them is very sad — and we’re looking into. It’s getting worse and worse for Conservatives on social media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "ما زلت أتابع عملية مراقبة المواطنين الأمريكيين عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لكن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا ما يعرف باسم حرية التعبير… نحن نراقب ونتابع عن كثب تلك الأمور، ولن نصمت".

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019

وتابع "ما حدث من فيسبوك أمر محزن للغاية، ونحن نرى أن الأمر يزداد سوء بالنسبة للمحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي".