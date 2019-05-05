صحيفة تكشف سبب استقالة وزير الدفاع البريطاني

وأشارت الصحيفة أن عملية الاستقالة حدثت بعد أن قام وزير الدفاع البريطاني بمحادثات داخلية مع زملائه بشأن مرض تيريزا ماي وعلى أنها غير قادرة على أداء وجباتها الوظيفية كرئيسة وزراء بريطانيا.
وبعد علم تيريزا ماي بالمعلومات التي يتم نشرها عبر وزير الدفاع طالبته بالاستقالة فورا من منصبه، وبحسب الصحيفة فإن تصريحات وزير الدفاع جاءت بعد رفض ماي طلب ويليامسون بإرسال سفن حربية بريطانية إلى المياه الإقليمية الصينية في بحر الصين الجنوبي وبالإضافة إلى ذلك سعى ويليامسون إرسال قوات بريطانية إلى خمس دول أفريقية على الأقل، بما في ذلك زيمبابوي ونيجيريا وكينيا ومصر.
وحصل غافن ويليامسون على منصب وزير الدفاع في عام 2017 ، وكان هذا التعيين مفاجأة للكثيرين بحيث لم يشغل من قبل أي مناصب وزارية حتى على مستوى منخفض.
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