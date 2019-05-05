مسؤول إيراني: المقاومة الفلسطينية ستنهي الاحتلال بقوة وصلابة

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "المقاومة الفلسطينية ستنهي بقوة وصلابة مرحلة الاحتلال الصهيوني ووجود هذا الكيان المنبوذ".

وأدان عبد اللهيان، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، معتبرا أن "صمت المحافل الدولية ومحاباة وصمت بعض الدول العربية سببا آخر لاستمرار قصف الأطفال والنساء والرجال في غزة".

© REUTERS / Amir Cohen مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب عسكري (فيديو)

كما دعا الأوساط الدولية وبرلمانات الدول الإسلامية والبرلمانات الدولية للمبادرة إلى دعم الشعب الفلسطيني عبر إدانة هذه الهجمات اللاانسانية.

وأضاف: "الحكومة الأمريكية لا يمكنها تغيير مصيرها ومصير الكيان الصهيوني المحتوم وستنهي المقاومة الفلسطينية بقوة وصلابة مرحلة الاحتلال ووجود الكيان الصهيوني المنبوذ وسيتم تحرير الأراضي المحتلة بحول الله وقوته".

وتابع "إيران سوف لن تنسى القضية الفلسطينية أبدا، وأن إجراءات الحكومة الأمريكية اللاقانونية وأحادية الجانب لن تثني إرادة وعزم الشعوب الإسلامية في دعم فلسطين والمساعدة بتحرير القدس والأراضي المحتلة".

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل، أبرزها "حماس" و"الجهاد الإسلامي": "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح السبت، وحتى الساعة 06:00 مساء بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك ردا على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه "منذ الصباح أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو 200 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".

وألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.