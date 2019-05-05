الخارجية الأوكرانية تعتبر مجلس أوروبا يعيش أزمة سببها روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن مجلس أوروبا، الذي تأسس منذ 70 عاما، يعيش أزمة وذلك بسبب تصرفات روسيا "المدمرة".

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "نعلن بأسف شديد، أن المنظمة دخلت عامها الـ70 وهي في وضع متأزم، سببه أولاً تصرفات روسيا المدمرة، وعدوانها ضد أوكرانيا وابتزازها المالي المباشر لمجلس أوروبا بهدف التوصل إلى أهدافها السياسية الخارجية المعادية للديمقراطية".

© Sputnik . Eduard Pesov الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساعدة في التغلب على الأزمة في مجلس أوروبا

هذا وتبنى مجلس أوروبا، خلال جلسة نيسان/أبريل الماضي، بأغلبية الأصوات، قراراً، دعا فيه لأول مرة منذ الأزمة، الجانب الروسي إلى تشكيل وفده، وأيضاً إلى تسديد مساهمته في ميزانية مجلس أوروبا.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس أوروبا، إيفان سولتانوفسكي، أن محتوى القرار، الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي اقترح على روسيا تشكيل وفد ودفع مساهماتها في ميزانية مجلس أوروبا، ذو طبيعة توافقية ويفتح نافذة لمزيد من العمل.

يذكر أن موسكو توقفت أواخر تموز/ يوليو 2017، عن تسديد مستحقاتها لمجلس أوروبا بسبب عدم المشاركة في عمل الجمعية البرلمانية. كما اقترح الجانب الروسي تسجيل بنود في لوائح الجمعية تنص على أن لا أحدا من حقه حرمان الوفود الوطنية من صلاحياتها.

وشكل تعليق روسيا لتسديد اشتراكاتها تحدياً جدياً لمجلس أوروبا، ما دفع قادته إلى إنشاء لجنة خاصة مكلفة ببلورة حل توافقي بين أنصار عودة روسيا إلى الجمعية ومعارضيها.

وكانت الجمعية قد اتخذت خلال عامي 2014-2015، العديد من القرارات، بسبب الموقف من قضية شبه جزيرة القرم، حرم الوفد الروسي على إثرها من حق التصويت وحق المشاركة في عمل الهيئات القانونية وضمن بعثات الجمعية.