كوريا الجنوبية تعلق على إجراء بيونغ يانغ تجارب صاروخية

أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية، أجرت اختبارات لأسلحة جديدة، شملت قاذفات صواريخ موجهة، وأسلحة تكتيكية، خلال المناورات العسكرية، التي أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

جاء ذلك حسبما، ذكر موقع "فرنسا 24"، اليوم الأحد 5 مايو/أيار الجاري.

© AP Photo / Ahn Young-oon كوريا الشمالية تعلن عن هدف مناوراتها الصاروخية الأخيرة

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس السبت، إن الهدف من التدريب هو اختبار أداء "راجمات الصواريخ بعيدة المدى المتعددة الفوهات ذات العيار الضخم والأسلحة التكتيكية الموجهة من قبل وحدات الدفاع".

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن اختبار قاذفات الصواريخ تم، في اليوم الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية أيضا، قذائف قصيرة المدى، في اتجاه بحر اليابان.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن تحليلا للاختبارات أظهر أن بيونغ يانغ اختبرت قاذفات صواريخ تتراوح ما بين 240 ميلمتر و330 ميلمتر ونوعا جديدا من الأسلحة التكتيكية الموجهة مداها ما بين 70 إلى 240 كم.

يذكر أن تلك المناورات تتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، ثقته في نية زعيم كوريا الشمالية التوصل إلى اتّفاق بشأن الترسانة النووية لبلاده، على الرغم من عمليات الإطلاق الصاروخية، التي أجرتها كوريا الشمالية.

وتشهد المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ تعثرا على خلفية نزع سلاحها النووي، في حين تأتي مناوراتها العسكرية، قبل زيارة مقررة الأسبوع المقبل، لليابان وكوريا الجنوبية للمبعوث الأمريكي الخاص ستيفن بيغون.