مقتل 4 إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية

قتل مواطن إسرائيلي، مساء اليوم الأحد 5 مايو/أيار، متأثرا بجروح أصيب بها بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أسدود الواقعة جنوبي إسرائيل والمحاذية لقطاع غزة.